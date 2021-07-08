الإعلام الأمني القبض على متهمين بتجارة المخدرات وضبط اسلحة بالبصرة

وقالت الخلية في بيات ورد لـ السومرية نيوز، ان " القوات الأمنية في اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة بالإضافة إلى الوكالات الاستخبارية وقوة مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة تمكنت من إلقاء القبض على ٨ مطلوبين للقضاء أثنين منهم بتجارة المواد المخدرة واثنين آخرين حسب المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".واضافت ان " القوات الأمنية ضبطت ١١ قطعة سلاح كلاشنكوف بالإضافة إلى اعتدة خفيفة وأخرى متوسطة ومواد مخدرة وأجهزة إتصال موترلا".واشارت الخلية الى ان " عمليات اليوم تمركزت في مناطق النشوة والزوين والدير بالإضافة إلى مناطق كرمة علي ويعتبر القاطع الشمالي لمحافظة البصرة، وكذلك شملت مناطق قضاء الزبير واطراف سفوان والسيبة وأبو الخصيب وام الرصاص ويعتبر القاطع الجنوبي الغربي لمحافظة البصرة".