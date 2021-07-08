مكافحة المخدرات تقبض على متهمين بتجارة المخدرات في ثلاث محافظات

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 4 متهمين في محافظة البصرة بحوزتهم مادة الكريستال والحبوب المخدرة، إضافة إلى مشروبات كحولية".واضافت انه "تم القبض على متهمين اثنين في محافظة كربلاء بحوزتهما مادة الكريستال والحبوب المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وسلاح نوع مسدس".واشارت المديرية الى انه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك بحوزتهما مادة الكريستال والحبوب المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وسلاح نوع مسدس، تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28/32" مخدرات".