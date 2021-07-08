ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في محافظتين

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية والبحث عن العصابات الإرهابية المهزومة".

وأضافت ان "قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش منطقتي حسيب العارف وسيد حميد بقضاء الحويجة بكركوك وتعثر خلالها على 3 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع ،صاروخي SPG9، قنبرتي هاون 60 ملم، تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".ولفتت القيادة الى ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد جنوب غربي بغداد تم خلالها العثور على 4 بندقية مختلفة الانواع ومسدسين ومخزني مسدس و4 مخزن بندقية و60 إطلاقة بندقية"،مشيرة الى انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".