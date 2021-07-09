الناطق باسم القائد العام ينعى ضابطا رفيعا قضى حرقا

وقال رسول في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، "أنعى العقيد الركن (رحيم محمد نايف الدليمي) أمر اللواء السابع والعشرين في الفرقة الحادية عشرة إثر حادث حريق مؤسف ادى الى وفاته مع أربعة من أطفاله".واضاف "نسأل الله ان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وكان مصدر أمني قد افاد للسومرية نيوز، ان "حريقاً اندلع، فجر اليوم، داخل شقة في عمارة 55 في الصالحية، التي يقطنها أمر لواء 27 في الفرقة 11 في قيادة عمليات بغداد، العقيد الركن رحيم محمد نايف المرعاوي".واضاف ، ان "الحادث ادى الى وفاة الضابط واطفاله الاربعة".