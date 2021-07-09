القبض على منتسب في دائرة الإصلاح بحوزته هواتف وخطوط اتصال

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على منتسب يعمل في دائرة الاصلاح العراقية بسجن الحوت ، حيث ضبطت بحوزته (150) شريحة سيم كارت بدون عائدية، وظرف ورقي يحتوى على سيم كارت عدد (2) وجهازي (موبايل نوع ايفون).واضافت ان "مفارزها ضبطت ايضا بحوزة المتهم محفظة تحتوى على باجات عسكرية وبطاقة ماستر كارد"، مشيرة الى "تسليمه الى مركز شرطة القناة اصوليا بوصل استلام".