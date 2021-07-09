عمليات بغداد تنعى آمر لواء 27

وتنشر السومرية نيوز نص البيان:"بقلوبٍ مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت وقيادته أحد ضباط القيادة المغفور له العقيد الركن رحيم محمد نايف آمر لواء 27، أثر حادث حريق مؤسف له فجر اليوم مع أبنائه الأربعة في منزله، حيث كان من أبرز آمري الألوية المشهود له بالنزاهة والشجاعة والتفاني والأخلاص في عمله، وبهذا المصاب خسرت قيادة عمليات بغداد أحد أعلامها التي كانت شوكة في عيون الأرهاب".