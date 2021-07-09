القبض على متاجرين بالمخدرات وضبط أسلحة في البصرة

ألقت الاستخبارات العسكرية في البصرة، اليوم الجمعة، القبض على متهمين ومتاجرين بالمخدرات وضبطت أسلحة وأعتدة بالمحافظة.

خلية الإعلام الأمني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه " وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات البصرة - تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة ولواء المشاة الآلي 36 من إلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين من المتاجرين بالمخدرات".

وأضاف البيان أنه "تم أيضاً إلقاء القبض على أربعة متهمين بمواد قانونية مختلفة، وضبط ست بنادق كلاشنكوف ، وثلاثة مخازن للبنادق ، و16 إطلاقة للبنادق ، و2 درع واقي، ومسدس عيار 8.5 ملم ، وجهاز موتورلا ، في شمال وغرب وجنوب البصرة"، مشيرا الى انه " تمت احالة المتهمين لجهة الطلب فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة وفقاً للسياقات المعمول بها".