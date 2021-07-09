جريمة تهز محافظة عراقية.. رجل ينحر متسولاً (فيديو وصور)

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على قاتل بعد اقل من ساعة من ارتكابه الجريمة في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات وردت الى عمليات قاطع نجدة ميسان تفيد بوجود مشاجرة في شارع دجلة، توجهت على الفور مفرزة من قسم نجدة ميسان قاطع البلدة إلى محل الحادث ومداهمة مسرح الجريمة واتضح ان هنالك جثة تعود لرجل كبير تعرض للطعن بالسلاح الأبيض (سكين) وتم استحصال المعلومات بالسرعة الممكنة ومطاردة المجرم بين الأزقة والأحياء السكنية ليتم القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة خلاف مالي".

واضاف، انه "تم اتخاذ بحقه الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المعنية وحسب الاختصاص المكاني لإكمال التحقيق ورفعه الى القضاء لينال جزاءه العادل".