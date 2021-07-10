ضبط قنابر هاون وعبوتين بعملية تفتيشية في كركوك

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش مناطق (الخاتونية العليا، المفتول، قرية الدب) بقضاء الحويجة بكركوك".وبحسب البيان، فان العملية اسفرت عن "العثور على 5 قنابر هاون عيار 120 ملم وعبوتين ناسفتين محلية الصنع"، مشيرة إلى "رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".