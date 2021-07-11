بعمليات منفصلة..القبض على متهمين بتجارة المخدرات في اربع محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز المديرية تمكنت من القاء القبض على 14 متهما بتجارة وحيازة المواد المخدرة في محافظات البصرة والمثنى ونينوى وكركوك، وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي ومشروبات كحولية وسلاح نوع مسدس".واضافت انه "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات".