الشرطة الاتحادية تعلن حصيلة ممارساتها الامنية خلال 10 ايام

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الممارسات الامنية التي جاءت ضمن الجهود الأمنية المستمرة في بغداد وكركوك وسامراء حققت نتائج مثمرة في مختلف قواطع المسؤولية".وأفادت القيادة بـ"تمكن قواتها من قتل احد الإرهابيين وإلقاء القبض على 6 آخرين وإلقاء القبض على عدد من المتهمين بترويج المواد والحبوب المخدرة وقضايا جنائية ومخالفات قانونية أخرى".واشارت الى، "إلقاء القبض على عصابة تمتهمن الخطف وتحرير مختطفة".ولفتت القيادة الى، أن "قواتها تمكنت من ضبط (٧٥٠٠) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، (٣٩٣٤) غراما من مادة الكرستال المخدرة، (٢٠٠٠)غرام من مادة الحشيشة، وضبط (٥٩) قطعة سلاح مختلفة الأنواع غير مرخصة، وضبط منصات إطلاق صواريخ تحتوي على(١٠)صواريخ نوع كراد، ورفع وإتلاف (١٩) عبوة ناسفة مع مساطر تفجير، و(٩) صاروخ قاذفة RBG7، و(١٨) قنبرة هاون مختلفة الأنواع، ورفع (٧)رمانة يدوية، فضلا عن تدمير (٩) أوكار لعصابات داعش الإرهابية المهزومة".