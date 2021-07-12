العراق والامم المتحدة يبحثان مكافحة المخدرات والجريمة

وقال مكتب الغانمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى منسق برنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في العراق علي البرير، لبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة بمختلف صورها".وبحث اللقاء، وفق البيان، "تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة بما يخدم المصلحة العامة وسياسة وزارة الداخلية".