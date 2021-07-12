شرطة بغداد تقبض على متهمين بالارهاب والمخدرات

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز قسم شرطة المنصور بعد ساعة واحدة من صدور أوامر قبض وتحري وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على مجموعة متهمين، بعد تشكيل فريق عمل متخصص أسفر عن القبض على ثلاثة متهمين بقضايا الإرهاب".واضافت ان "مفارز سيطرة بعقوبة السياحي ألقت القبض على متهم رابع أيضا وفق قضايا إرهاب، بينما ألقت سيطرة شاطئ التاجي القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٣٢ مخدرات".واشارت القيادة الى انه "تم تسليم المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".