القبض على متهمين بحيازة المخدرات في محافظتين

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي بابل والبصرة.
وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 7 متهمين في محافظة البصرة بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح غير مرخص".
واضافت ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 9 متهمين في محافظة بابل بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي"، موضحة انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية " 28/32 " مخدرات" .