نينوى.. الأمن يطيح بـ"اسد الأمنية في داعش"

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، تمكن من القاء القبض على الإرهابي الخطير المكنى (ابو يوسف اسد الامنية) وكان المسؤول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل".وأشار البيان إلى أن "الإرهابي استلم مسؤولية ما يسمى لجنة النفط الخاصة ببيت المال خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل ، وجاء باعترافاته عن اثار الاصابة في جسمه انه اصيب في معارك تحرير مدينة الموصل القديمة، تم القبض عليه في منطقة ( حي اليرموك ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".