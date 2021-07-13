احباط محاولة تفجير أحد ابراج نقل الطاقة بين بغداد وديالى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية حول نية عناصر داعش الارهابي تفجير احد الابراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد، شكلت فريق عمل على ضوء المعلومة وبالتنسيق مع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية".واشارت الى، ان "المفارز تمكنت من احباط هذه المحاولة وضبط ٨ عبوات مزروعة على ركائز البرج الاربعة وتفكيكها من قبل الجهد الفني".