بابل.. حملة امنية تسفر عن الاطاحة بعشرات المطلوبين

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان " قواتها تمكنت من إلقاء القبض على 63 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة كان أبرزها جرائم منفصلة تنوعت بين القتل العمد، والاتجار بالبشر، والسرقة، والتزوير، وذلك من خلال حملة أمنية واسعة شملت معظم مناطق المحافظة".واضافت ان "الحملة استهدفت عدد من المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية"، مشيرة الى إن "الحملة تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في عموم مناطق المحافظة"، لافتة الى إن "المطلوبين توزعوا على العديد من مديريات وأقسام شرطة المحافظة".واوضحت القيادة انه "تم نقل المطلوبين الى مراكز التحقيق الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .