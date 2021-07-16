مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في مناطق مختلفة من البلاد

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز المديرية ألقت القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تم القبض على تسعة متهمين في محافظة ميسان، وأربعة في كل من البصرة، وكربلاء، ومتهمين اثنين في ذي قار، واثنين آخرين في المثنى بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية "28 /32" مخدرات".