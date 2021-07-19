بعملية استباقية.. العثور على صورايخ قاذفة وعبوات ناسفة في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات استباقية وتعثر على صورايخ قاذفة وعبوات ناسفة وقنابر هاون في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء العاشر للفرقة بالاشتراك مع قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفّذت عملية استباقية لتفتيش حاوي "المسطاح"و"منطقة العيون، أسفرت العملية عن العثور على 3 قنابر هاون مختلفة ، عبوة ناسفة سعة 20 لتر".

واضاف البيان، ان "في ذات السياق نفّذت قوة من اللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع فوج مغاوير الفرقة بالإضافة الى مفرزة من كتيبة هندسة الميدان والطائرات المسيرة، عملية استباقية لتفتيش قرى "الخاتونية" و"الخالدية" و"سبع تلول" وقرية "شلاكة" بقضاء الحويجة بكركوك، أسفرت العملية عن العثور على 10 قنابر هاون مختلفة الأنواع، 4 صواريخ قاذفة ، عبوة ناسفة سعة 5 لتر".

وتابع انه "تم تفكيكها وإتلافها من قبل مفرزة كتيبة هندسة ميدان الفرقة".