القبض على 5 مطلوبين بينهم امرأة متهمة بالنصب والاحتيال في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٣١ (تهديد) في منطقة حي الجهاد جنوب غربي بغداد".واضافت ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني للواء القت القبض على طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد المواطنين ضمن منطقة السيدية وعلى الفور تم توجه القوة إلى المكان وإلقاء القبض المتشاجرين".وتابعت "كما تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤١٢ (الاعتداء) في منطقة الغزالية غربي بغداد".ولفتت القيادة في بيانها الى ان "قوة أخرى من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث وعلى أثر عملية رصد وتحري في منطقة البياع تمكنت من إلقاء القبض على متهمة صادر بحقها أمر قبض وفق المادة ٤٥٦ (نصب واحتيال).وختمت بالقول "تم إحالة جميع المتهمين اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".