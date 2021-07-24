بينهم اثنان بتهم "ارهاب".. القبض على 4 متهمين في كركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية والخطة الأمنية الموضوعة من قبل قيادة شرطة كركوك حول تشديد الإجراءات لمنع حدوث اي خرق أمني خلال عيد الأضحى المبارك تمكنت شعبة السيطرات من إلقاء القبض على (٤) أشخاص مطلوبين بينهما اثنان وفق المادة ٤ إرهاب أثناء محاولتهم الدخول الى المدينة عبر السيطرات".واشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة وفق القانون".