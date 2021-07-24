القبض على متهم بالارهاب وآخرين بمواد قانونية مختلفة في بغداد

وقال إعْلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً للخطة الأمنية التي أعدتها قيادة العمليات والخاصة بعيد الاضحى المبارك، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد تمكنت قوة من كتيبة الاستطلاع في فرقة المشاة الحادية عشر وبكمين محكم من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في سيطرة بغداد – الراشدية".واشارت الى "تمكن المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة من اعتقال ثلاثة متهمين بالتزوير، وترويج المخدرات وانتحال صفة رسمية، وضبط مواد مخدرة، واسلحة وأعتدة مختلفة".كما اكدت القيادة "اعتقال ستة متهمين بالسرقة والتهديد وترويج المخدرات، ومتهمين بالقتل العمد والابتزاز الإلكتروني".وتابعت ان "خبراء مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع ألقيت على احدى الدور السكنية في منطقة الزعفرانية".ولفتت الى "تسليم الملقى القبض عليهم والمواد إلى الجهات المختصة".