الكاظمي يعلن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات".وأضاف، "سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم.. الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين".وقبل خمسة أيام، وقع انفجار في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، حيث قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه "وبعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة تبين أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا مما ادى الى استشهاد ٣٠ مواطناً وإصابة اكثر من ٥٠ آخرين".