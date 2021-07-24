الانبار.. اعتقال متهم يدعي انتسابه للأجهزة الأمنية ويبتز المواطنين

وقالت الخلية في بيات، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقا لمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة العاشرة - اكدت قيام احد الاشخاص بحمل وحيازة اسلحة غير مرخصة مدعيا إنتمائه للاجهزة الامنية بقصد الابتزاز وترويع المواطنين".وأشار البيان إلى أن "مفارز شعبة الاستخبارات شرعت بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه في ناحية الصقلاوية بقضاء الفلوجة بالانبار وضبط بحوزته اسلحة غير مرخصة ليتم احالته للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".