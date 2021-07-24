أحزمة وعبوات ناسفة.. الأمن يعالج كدس عتاد كبير غربي العراق

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قيادة القوات البرية وعلى ضوء معلومات استخبارية تمكنت من العثور على ٢ حزام ناسف و٢ قنبرة هاون ٨٢ ملم و٥٠ سبحة تفجير و١٠٠ وسيلة تفجير ضد الرفع و ٤٥ عبوة محلية الصنع".وأضافت، أن "العملية نفذت من قبل قوة من الفوج الاول لواء المشاة التاسع والعشرون فرقة المشاة السابعة قيادة عمليات الجزيرة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن القيادة ضمن قضاء هيت في محافظة الانبار ليتم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة".