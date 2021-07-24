مقتل شخص بمشاجرة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص بمشاجرة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل مساء اليوم، نتيجة مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين عدد من الشباب ضمن منطقة الكمالية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.