الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ثلاثة ارهابيين في محافظتين

اعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" في محافظتي الانبار وصلاح الدين.



وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "على ضوء معلومات دقيقة لمفاصل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع -- قسمي استخبارات قيادة عمليات سامراء والانبار - اكدت تواجد ثلاثة ارهابيين اثنان منهما في الانبار والاخر في صلاح الدين".

وأضافت "تم وعلى الفور تحرك مفارز شعبة استخبارات الفرقة العاشرة وقوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ (قيادة عمليات الانبار) لتتمكن من القاء القبض عليهما في الصقلاوية بالفلوجة وسيطرة الشهيد اوس مدخل محافظة الانبار"، موضحة أنه "في الوقت ذاته تحركت فيه مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات فوج مغاوير القيادة الثاني وقوة برية من الفوج ذاته نحو الارهابي الثالث وتم القبض عليه في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".