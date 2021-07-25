نجدة بغداد: القبض على 3 متهمين وانتشال جثة غريق من داخل نهر دجلة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها ألقت القبض على 3 متهمين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة ضمن مناطق متفرقة من العاصمة، فضلا عن القاء القبض على 10 متسولين خلال حملة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية".وأضافت، ان "دورياتها ضبطت 12 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل، و (٣) سيارات عليها اشارات حجز".واشارت المديرية الى "انتشال جثة غريق من داخل نهر دجلة اسفل جسر الصرافية من قبل غواصي النجدة النهرية".ولفتت الى انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".