القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ١٣ مليون دينار في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الاعظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم لأرتكابه جريمة قتل ضمن منطقة الاعظمية، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات".وأضافت، ان "مكتب مكافحة اجرام القدس تمكن من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (١٣) مليون دينار عراقي من إحدى الدور السكنية في منطقة الشعب، وأن عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة في المنطقة المذكورة أعلاه وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على متهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".