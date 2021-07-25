المجتمعية تعيد اكثر من 8 الاف دولار لفتاة كربلائية ابتزها شخص من بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من انقاذ فتاة من ابتزاز شخص من العاصمة بغداد، استطاع ان يغريها بالقدوم الى العاصمة بحجة الزواج بعد أن استولى على أكثر من ٨ آلاف دولار منها عن طريق ابتزازها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان، أن "الشرطة المجتمعية تمكنت من الوصول إلى المبتز ومواجهته بأدلته الإدانة، واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة، وقامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة وارجاع جميع الأموال التي أخذها منها اليها".