عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الامنية خلال ايام عيد الاضحى

وقال بهجت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "خطة هذا العام تميزت بمرونتها الكبيرة، وشهدت انسيابية عالية في التنفيذ، وبمشاركة وتظافر جهود جميع القطعات الأمنية والوكالات والأجهزة الاستخبارية".وتقدم قائد العمليات بت"الشكر والعرفان للقوات الأمنية على الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل إنجاح هذه الخطة"، مؤكداً على "استمرارهم بهذه الروحية والهمة العالية لتفويت الفرصة على من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين والعبث بممتلكاتهم وتوجه بالشكر كذلك للمواطنين على تعاونهم البناء مع أبنائهم من القوات الأمنية، ولرجال الإعلام الصادق والهادف الذين سخروا جهدهم لإظهار دور قواتنا الأمنية".