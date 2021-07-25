عمليات بغداد تطيح بمتهمين وتصادر أسلحة غير مرخصة

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتعاون مع القطعات الماسكة تمكنت من القاء القبض على (3) متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب، فيما تمكنت مفارز دائرة امن بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب في جانبي الكرخ والرصافة، وفي السياق ذاته تمكنت قوة من مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وخلال واجب التدقيق على الهوية الشخصية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في (سيطرة النصر والسلام)".وأشارت إلى أن "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال ثلاثة من المتهمين بعد قيامهم بإصابة أحد المواطنين بطلق ناري في القدم اليسرى ومصادرة بندقية كلاشنكوف ومسدسين اثنين كانا بحوزتهم، في جانب الكرخ".وبحسب البيان، فقد تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة من اعتقال (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، ومتعاطو مواد مخدرة، ضبط بحوزة البعض منهم على (19) غراما من مادة الكريستال المخدرة، و(3) أجهزة لتعاطي المخدرات. بالإضافة الى مصادرة (12) مسدساً، وبندقية واحدة و(518) اطلاقة عتاد مختلفة، و(16) مخزن عتاد.وأكدت القيادة، "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".