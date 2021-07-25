الشرطة تعتقل أحد عناصر "المعسكرات العامة" لداعش في نينوى

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية امن افراد نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال البحث والتحري، تمكنت من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".وأشارت إلى أنه "تم القبض عليه في منطقة ( حي السماح ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".