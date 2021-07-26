بينهم متهم بقضايا إرهابية.. القبض على 5 مطلوبين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة (شاطئ التاجي) في بغداد".وفي السياق ذاته "تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٥٣ خيانة امانة في منطقة (البياع) جنوب غرب بغداد".وأضاف البيان، أن "قوة أخرى من اللواء ذاته تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ سرقة في منطقة (السيدية) جنوب غرب بغداد".وأشارت الى، ان "قوة من الفوج الثالث اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج على أثر عملية رصد وتحري في منطقة (السيدية) جنوب غرب بغداد من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين صادر بحقهما أمر قبض وفق المادة ٢٤٠ وحسب قرار قاضي تحقيق محكمة النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية".وبحسب البيان "نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (المواصلات) ببغداد تم خلالها العثور على مسدس، رمانتين دخانية، 49 إطلاقة بندقية M16".واشار الى ان "المتهيمن تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".