القبض على متهم بخطف فتاة وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام النهروان في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بخطف فتاة حدث بعد استدراجها شرقي العاصمة بغداد، تم التحقيق مع المتهم ودونت أقواله وصدقت قضائيا بالاعتراف عن جريمة الخطف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق أحكام المادة (٤٢٢) من قانون العقوبات".وفي سياق متصل، "نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة، وتزوير مستمسكات رسمية، وسرقة الدراجات النارية، وضبط عجلات مطلوبة، والقبض على حائزيها ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب، والاعظمية، والحبيبية، والمدائن، والقدس، والبياع، والمنصور، والغزالية، والصالحية، والكاظمية، وابي غريب، والمحمودية، وتم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".