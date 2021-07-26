ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة

وأوضحت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز مراكز قسم شرطة قضاء المجر الكبير وعلى مدى الأيام القليلة الماضية تمكنت من القبض على متهمين بجريمة "الدگة العشائرية" وحسب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ومتهم بالقتل العمد، ومتهمين بالشروع، ومتهمين أحدهما بجريمة الاعتداء، فضلا عن آخرين بحيازة أسلحة غير مرخصة".واضافت انه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات الى مراكز الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".