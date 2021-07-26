مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في عدة محافظات

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارزها تمكنت من القبض على 7 متهمين في محافظة بابل لحيازتهم مواد مخدرة، فيما ألقت مفارز شؤون المخدرات القبض على متهم في محافظة البصرة بحوزته 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".واضافت انه "تم القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، أضافة إلى أدوات التعاطي في حين ألقت مفارز شؤون المخدرات القبض على عدد من المتهمين بحيازة المواد المخدرة في ميسان".واشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا".