شرطة الديوانية توضح بشأن تعرض أحد ضباطها للضرب

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تناول تعرض أحد ضباط الشرطة إلى الضرب اليوم، مبينة ان أسباب الحادث تعود إلى خلافات عائلية مابين الطرفين نتيجة لوجود خلافات شخصية سابقة فيما بينهم".وأضافت، أن "مفارز مركز شرطة الحمزة الشرقي قد تمكنت من القاء القبض على الأشخاص المتسببين في الحادث وبحوزتهم عصي غليظة ( وبوري ) حديد ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".