انطلاق عملية أمنية جنوب كركوك

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والمقر المسيطر في طوزخورماتو بعملية امنية وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (مثلث الزرگه) والمناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك".وأضافت، "شاركت في هذه العملية قطعات المقر المتقدم في طوز خورماتو من خلال قيادة فرقة المشاة الثامنة واللواء ٣٤ الفرقة التاسعة، والقطعات الملحقة بها وقوات من وزارة الداخلية المتمثلة بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية اللواء الثالث، وقوات الشرطة ضمن قاطع المسؤولية، كما اشترك فيها قطعات من الحشد الشعبي في صلاح الدين وكركوك".واشارت الى أن "هذه العملية تشمل وادي زغيتون من قرية الرمل وجنوب طريق قرية الرمل (جسر الزرگه) و شمالي هذه المنطقة، ووادي الشاي ضمن المساحة الواقعة بين (كوري تبه وشرق قرية ضالمة الرمل وجنوب قرية ابو فشكة) لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير هذه المناطق".