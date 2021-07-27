القبض على 4 ارهابيين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، يواصل جولاته الميدانية لقواطع العمليات ومناطق محيط بغداد ولقاءاته مع القادة وامري التشكيلات في مناطق شمال بغداد والتأكيد على الجهوزية القتالية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية وضرب اوكارهم وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون وتنسيق الجهود الاستخبارية لجميع الوكالات والأجهزة الأمنية مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد".وأضاف البيان، أن "نتائج العمليات أسفرت عن اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب من قبل دائرة امن بغداد أحدهم يسكن محافظة نينوى ويتواجد في العاصمة بغداد والآخر من سكنة قضاء أبو غريب غربي بغداد".وأشار إلى أن "قوة من اللواء (44) في فرقة المشاة الحادية عشرة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في منطقة الدسيم شرق بغداد، فيما تمكنت قوة من مديرية استخبارات قيادة قوات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب يسكن قضاء التاجي شمالي بغداد".تابع، أن "القوات الامنية في فرقة المشاة الحادية عشرة اعتقلت (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة أحدهم متهم بتعاطي مواد مخدرة ضمن مناطق الرصافة، في حين أن قوة مـــن الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة (240/ جرائم غسيل الأموال) في منطقة المشتل، وبالاشتراك مع شرطة المدائن تم اعتقال متهم اخر وفق المادة (406/ القتل العمد)".ولفت الى، أنه "تم اعتقال متهمين اثنين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة بدلالة متهم ملقى القبض عليه، وضبط بحوزتهم (450) غم كرستال مع (54) جهاز تعاط و(كاصوصة) وقداحتين وميزان واكياس للتعبئة مع سلاح مسدس وكمية من الحبوب المخدرة، من قبل قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتعاون مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وشعبة مخدرات المنصور".واردف البيان، أنه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد إلى الجهات المختصة".