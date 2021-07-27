الأمن يعتقل احد المتهمين بقتل نجل ناشطة في البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال أحد المتهمين بقتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت اليوم، من اعتقال احد المتهمين بقتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة".

وبين، أن "دوافع الجريمة وتفاصيل القاء القبض على المتهم بقتل نجل الناشطة ستعلن لاحقا بعد اكمال التحقيقات".

وقبل يومين، افاد مصدر امني، للسومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس ضمن قضاء الزبير في البصرة، وذلك بعد يوم من اختفائه".



ويعد علي كريم هو الأبن الثاني الذي تفقده الناشطة البهادلي بعد إغتيال الأول "أحمد"، عام 2019.