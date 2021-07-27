تأكيداً لما نشرته السومرية.. الخلية تعلن اعتقال قاتل نجل ناشطة بالبصرة

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تتمكن من القاء القبض على قاتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة".وأضاف، أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص وجهود استخبارية مكثفة من محل وقوع الحادث لحين القاء القبض عليه بالتعاون مع الاجهزة الامنية في إقليم كردستان العراق، كما كانت هناك جهود لمحافظ البصرة في المتابعة والتواصل مع الأجهزة الأمنية بخصوص هذا الحادث".وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت اليوم، من اعتقال احد المتهمين بقتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة".وقبل يومين، افاد مصدر امني، للسومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس ضمن قضاء الزبير في البصرة، وذلك بعد يوم من اختفائه".ويعد علي كريم هو الأبن الثاني الذي تفقده الناشطة البهادلي بعد إغتيال الأول "أحمد"، عام 2019.