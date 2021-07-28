أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز الْمُشْتَرَكَة في قيادة عمليات بغداد إلقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

واضاف البيان ان "قيادة عمليات بغداد تواصل فعالياتها الأمنية ضمن قواطع المسؤولية حيث حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة للـ (24) ساعة الماضية من القبض على (28) مُتَهَما بينهم (8) يحملون جنسيات أجنبية مخالفين لشروط الإقامة، ومتعاطو مواد مخدرة، وسراق ومنهم من يحمل سلاح غير مرخص".

وفي السياق ذاته، ذكر البيان ان "المفارز المشتركة تمكنت من مصادرة (18) سلاح مسدس، وبندقية واحدة، و(588) أطلاقة عتاد مختلفة، ومخازن فارغة، حيث تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية اصوليا".