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اللواء رسول: القبض على 14 إرهابياً بينهم قياديين في مناطق مختلفة

أمن

2021-07-28 | 04:53
اللواء رسول: القبض على 14 إرهابياً بينهم قياديين في مناطق مختلفة
554 مشاهدة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، القبض على 14 إرهابياً بينهم قياديين في مناطق مختلفة.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وباشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، وبجُهد نوعي ودقيق وجهت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب ضربة كُبرى لبقايا عصابات داعـش الإرهابية ، بعد إن تمكنت من القاء القبض على ( ١٤ ) إرهابياً في مُحافظات مُختلفة من عموم البلاد".
 
واضاف، "العمليات ابتدأت بالقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المُكنى " أبو معاذ " في مُحافظة بغداد والذي أدلى بمكان وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفة جنوبي العاصمة، عُثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين، تمكن من خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وتقديمهما للعدالة".
 
وتابع البيان، ان "فُرسان الجهاز نفذوا عملية نوعية فُككت من خلالها شبكة إرهابية مُكونة من (٦) عناصر داخل مُحافظة الأنبار غربي البلاد حيث شهدت العملية جُهد دقيق امتاز بالسُرعة الاحترافية بُغية عدم هروب أحد عناصر هذه الشبكة المُرتبطة ببعضها البعض".
 
واوضح البيان، انه "على ضوء معلومات استخبارية فورية نجح جهاز مُكافحة الإرهاب باحباط عملية لتفجير ابراج الطاقة الكهربائية في مُحافظة ديالى بعد أن ألقت تشكيلات الجهاز القبض على العُنصر الإرهابي الذي حاول تنفيذ هذه العملية الجبانة، كما وتم إلقاء القبض على إرهابي في شمالي مُحافظة صلاح الدين".
 
وادرف البيان، "جهاز مُكافحة الإرهاب اختتم سلسلة عملياتهم الناجحة بعملية موجعة لما تُسمى كتيبة "القعقاع" جاءت بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية بعد أن أُلقي القبض على قياديين من قيادتها وهم كُل من:
- الإرهابي المُكنى ( أبو علي ) والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية .
- الإرهابي المُكنى ( أبو خنساء ) والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة الدفاع الجوي".

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