جريمة مقتل "هشام" تهز البصرة والشرطة توضح ملابساتها (صور وفيديو)

أصدرت شرطة البصرة، يوم الاربعاء، توضيحاً بشأن ما تم تداوله عن وفاة شاب نتيجة "التعذيب" في قسم مكافحة اجرام المحافظة.

وقال إعلام الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن وفاة احد المواطنين في قسم مكافحة اجرام البصرة وعليه نود ان نوضح، أن المتوفي مطلوب بجريمة قتل الى قسم مكافحة اجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

وأضاف أن "توقيف المتهم ليس له علاقة بتشابه الاسماء انما بجريمة القتل"، مبينا أنه "تم الافراج عن المتهم بتاريخ 27 تموز 2021 بعد تدوين اقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه".

وأشار البيان إلى أن "مديرية شرطة محافظة البصرة تتابع وباهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول اسباب الوفاة، وكذلك الاجراءات القانونية المتخذة ولن تتهاون بمحاسبة المقصرين".

وفي وقت سابق، استيقظت محافظة البصرة على حادثة قتل هزت أوساط المحافظة، بعد أن لقي الشاب "هشام محمد" حتفه في ظروف غامضة، وذلك بعد احتجازه لدى مركز تحقيق تابع لمكافحة إجرام البصرة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشهود عيان يوضحون ملابسات الحادثة.

الفيديو ادناه:

شهود عيان يوضحون جريمة مقتل الشاب هشام محمد بسبب التعذيب بعد يوم من القاء القبض عليه بالخطأ تشابه الاسماء pic.twitter.com/7VFlNy88G9 — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) July 28, 2021

الصور ادناه: