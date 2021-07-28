معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في الأنبار

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة يفيد بوجود جسم غريب ضمن حي الرسالة شارع زوبع، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى المكان المقصود".وأضاف البيان، أنه "عند الوصول تم تفتيش المكان وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة ناسفة محلية الصنع موضوعة حديثا على جانب الطريق تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية".