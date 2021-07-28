Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
لقاح كورونا.. حوافز مالية مقابل التطعيم في هذه المدينة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

متهمون وسلاح غير مرخص.. الاتحادية تعلن حصيلة عملية أمنية نفذت ببغداد

أمن

2021-07-28 | 11:50
متهمون وسلاح غير مرخص.. الاتحادية تعلن حصيلة عملية أمنية نفذت ببغداد
306 مشاهدة

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن القبض على ١٢ متهماً بقضايا قانونية مختلفة بينهم متهم بالارهاب، فيما أشارت إلى تنفيذ عملية للتفتيش عن السلاح غير المرخص ببغداد.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثاني للواء ومفرزة من شعبة استخبارات الرشيد، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب في منطقة حي الإعلام، تمت عملية إلقاء القبض خلال نصب كمين محكم بعد ورود معلومة استخبارية بتواجده ضمن قاطع المسؤولية".

وأشارت إلى "تمكن قوة من اللواء الثامن للفرقة من إلقاء القبض على سبعة متهمين احدهم مطلوب وفق أحكام المادة 456 احتيال، والقبض على ثلاثة آخرين من طرفي مشاجرة وبحوزتهم بندقية ، كما ألقت القبض على متهمين بالسرقة في منطقة الكاظمية، فيما تم إلقاء القبض على سائق عجلة بعد قيامه بحادث دهس لأحد الأشخاص".

وبينت، أن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية ألقت القبض على أربعة أشخاص من جنسيات عربية لا يحملون المستمسكات الثبوتية "جواز السفر او اقامة" ، تمت هذه العملية خلال تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية اليومية وعمليات التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص".

ولفتت إلى "تنفيذ قوة من اللواء السابع للفرقة عملية أمنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة "حي الرسالة" ببغداد ، أسفرت عن العثور على بندقية ، 2 مخزن فارغ ، 45 اطلاقة بندقية ،تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".

وأشارت الاتحادية إلى أنه "تم تسليم جميع المتهمين الى جهة الطلب والاختصاص اصولياً".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:50 | 2021-07-28 13:50
13:49 | 2021-07-28 13:49
13:28 | 2021-07-28 13:28
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ميت يستفيق اثناء صلاة الجنازة! (فيديو)
20.8%
02:42 | 2021-07-27
ميت يستفيق اثناء صلاة الجنازة! (فيديو)
02:42 | 2021-07-27
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الخميس المقبل
18.86%
14:50 | 2021-07-27
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الخميس المقبل
14:50 | 2021-07-27
نبأ غير سار من شركة &quot;أسترازينيكا&quot; بشأن الجرعة الأولى من لقاحها
16.74%
06:05 | 2021-07-28
نبأ غير سار من شركة "أسترازينيكا" بشأن الجرعة الأولى من لقاحها
06:05 | 2021-07-28
الانواء الجوية: 3 محافظات ستسجل غدا نصف درجة الغليان
14.88%
04:39 | 2021-07-27
الانواء الجوية: 3 محافظات ستسجل غدا نصف درجة الغليان
04:39 | 2021-07-27
فيفي عبدة ترقص على اغنية عراقية وتقول:‏ ‏تحياتي للعراق (فيديو)
14.46%
04:55 | 2021-07-27
فيفي عبدة ترقص على اغنية عراقية وتقول:‏ ‏تحياتي للعراق (فيديو)
04:55 | 2021-07-27
ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم بعد فيديو تقبيلها تحت الماء!
14.26%
03:18 | 2021-07-27
ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم بعد فيديو تقبيلها تحت الماء!
03:18 | 2021-07-27
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.