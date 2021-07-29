القبض على ثلاثة متهمين "بالدكة العشائرية" في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية مشتركة من فوج طوارئ ميسان الثالث وسرية سوات وفوج ميسان التكتيكي بالإضافة الى مفارز قسم شرطة البلدة ودوريات النجدة، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين بما يعرف بالدكة العشائرية حدثت في احدى مناطق مدينة العمارة (منطقة حي العسكري)".وتابع البيان، أنه "تم التوجه إلى محل الحادث وإلقاء القبض على مطلقي العيارات النارية والبالغ عددهم 3 متورطين في المشاجرة العشائرية، وضُبط بحوزتهم قاذفة من نوع (RBG 7) وأعتدة متنوعة"، مشيراً إلى "إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".