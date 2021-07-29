القبض على متهم بتزوير بيع عقار بقيمة ٢٢٥ مليون دينار في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن منطقة النهروان"، مشيرة الى ان "المتهم تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".وفي سياق متصل، "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الخضراء القبض على متهم لقيامه بتزوير وكالة عامة لبيع عقار بقيمة (٢٢٥) مليون دينار عراقي ضمن منطقة العامرية".واشارت الوكالة الى، ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".