الناطق باسم القائد العام يعلن القبض على 20 إرهابياً خلال 48

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولاحقاً لبيان يوم أمس وبعد القاء القبض على (١٤) إرهابيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية واصلت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية على بقايا عصابات داعـش في المُحافظات العراقية ".وأضاف، ان "شجعان الجهاز تمكنوا من تنفيذ صولة جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على (٦) عناصر ينتمون لعصابات داعـش التكفيرية وأحباط مُحاولة أُخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية".واشار رسول الى ان "الابطال انطلقوا فجر اليوم بصولتهم نحو مُحافظات ( ديالى - كركوك - صلاح الدين ) حيث تم القاء القبض على (٣) إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب".ولفت الى أن "اللواء ٢٢ في الفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي الباسل احبط مُحاولة لتفجير أبراج الطاقة في شمالي العاصمة بغداد - قضاء التاجي بعد معلومات استخبارية من جهاز مُكافحة الإرهاب".واكد رسول، ان "فُرسان الجهاز يواصلون تعاونهم المُميز مع جهاز أسايش أقليم كُردستان - مُحافظة السُليمانية بعد القبض على بـ(٣) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية ،ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى (٢٠) عُنصر بأقل من ٤٨ ساعة ".وختم، ان "جهاز مُكافحة الإرهاب يُجدد عهده للشعب وللقائد العام للقوات المُسلحة بأن يبذل الغالي والنفيس لبسط الأمن والسلام في بلادنا الحبيبة وأن الجهاز قادر على تنفيذ أي واجب يُكلف به لحماية هذا الوطن".